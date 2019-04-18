Ученые частично оживили мозг свиньи (видео)

Американские биологи смогли «включить» нервные клетки через несколько часов после смерти мозга подопытного животного.

Считается, что самые «ненасытные» клетки нашего организма — нейроны — начинают гибнуть уже спустя несколько минут кислородного голодания. Тем неожиданнее результаты новой работы команды нейрофизиологов из Йельского университета.

Они экспериментировали с останками свиней, полученными на мясобойне и обычно идущими в переработку. Около 300 отсеченных голов были отправлены в университет, где из них извлекли мозг для опытов, пишет Naked Science.

Изолированные мозги уже не проявляли никакой скоординированной электрической активности, что считается едва ли не самым надежным способом определить отсутствие «сознания» и смерть. Вместе с тем некоторые нейроны еще срабатывали по отдельности: по словам ученых, они находились в «серой зоне» между полужизнью и окончательной смертью.

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Таким образом, четыре часа спустя после забоя животного 32 образца мозга были помещены в систему BrainEx, в емкости, через которые прокачивается синтетический заменитель крови — жидкость, способная доставлять клеткам кислород, глюкозу и другие необходимые вещества, и нормализовать их температуру. И еще через шесть часов мозги проявили признаки обычной жизнедеятельности: они потребляли кислород и сахар из омывающей жидкости, выделяли в нее углекислый газ и тому подобное. Все это указывало на восстановление нормального метаболизма.

Гистологический анализ «воскресших» препаратов показал, что нейроны высших отделов — гиппокампа и передней коры полушарий — выглядят совершенно здоровыми. Опыты с отдельными клетками подтвердили, что те сохранили способность передавать сигнал. Все это, по мнению авторов, обещает создание более эффективных инструментов и методов реанимации, продлит сроки ее применения и, возможно, спасет не одну человеческую жизнь. Вместе с тем скоординированной активности эти мозги все-таки не показали.

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