В мужской бороде нашли больше бактерий, чем в собачьей шерсти

Также в полости рта у людей выявлено большее количество опасных для здоровья микробов, чем у собак.

Ученые выяснили, что в мужской бороде содержится больше микробов, чем в шерсти собак.

Исследователи собрали образцы из шерсти и рта 30 собак разных пород и образцы микробиоты из бороды и рта у 18 мужчин, чтобы определить и сравнить количество бактерий, пишет Daily Mail.

Ученые определили количество бактерий в бороде 18 мужчин и сравнили его с количеством бактерий в шерсти 30 собак разных пород.

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Результаты показали, что у всех мужчин уровень бактериальной нагрузки был выше, чем у собак. Так, у всех бородатых мужчин в возрасте от 18 до 76 лет, принимавших участие в эксперименте, был зафиксирован высокий уровень микроорганизмов в бороде, в то же время только у 23 из 30 собак были повышены эти показатели.

Более того, у мужчин с бородой было обнаружено большее количество опасных для здоровья бактерий, чем в шерсти собак. Такие патогены нашлись у 7 из 18 мужчин и у 4 из 30 животных.

На самом деле цель исследования была определить, есть ли риск, что люди могут чем-то заразиться от собаки через МРТ-сканер, если его будут использовать ветеринары.

Ранее ученые выяснили, что бородатые мужчины относятся к женщинам враждебнее.