Определен признак приближающейся преждевременной смерти

Частота сердечных сокращений сигнализирует о риске ранней смерти, говорят ученые.

Риск преждевременной смерти среди мужчин возрастает в два раза, если частота сердечных сокращений в состоянии покоя составляет более 75 ударов в минуту.

Читайте такжеНазваны 11 ранних симптомов рака

К такому выводу пришли шведские медики, пишет MedicalXpress. В исследовании, которое проводилось среди 798 мужчин, родившихся в 1943 году в Гетеборге, каждый доброволец заполнял анкету. В ней он рассказывал об образе жизни, истории сердечно-сосудистых заболеваний в семье и уровне стресса.

По результатам исследования были сформированы четыре группы: люди с частотой сердечных сокращений меньше 55 ударов в минуту, 56-65 ударов в минуту, 66-75 ударов в минуту и более 75 ударов в минуту.

За 21 год мониторинга умерли 119 человек, у 237 развились сердечно-сосудистые заболевания, а у 113 — ишемическая болезнь сердца.

Оказалось, что те, у кого этот показатель равнялся 75 ударам в минуту, в два раза чаще умирали от сердечно-сосудистых заболеваний и других причин.

Ранее ученые заявили, что всего одна прогулка в неделю может уменьшать риск ранней смерти от сердечного приступа, инсульта или рака.