цей матеріал доступний українською

Диетологи предупредили об опасности сахарозаменителей (видео)

12:07, 17 апреля 2019
Зарубежные новости
49 0

Читайте такжеВыявлена новая опасность сладких напитков

Всюду есть солод, который при чрезмерном потреблении вреден и даже при дозированном употреблении тоже может нести проблемы с иммунитетом и, особенно, с печенью.

"Все химические сахарозаменители, особенно те, которые вы можете увидеть в супермаркете, отрицательно влияют на функцию печени", - предупреждает диетолог Карина Дейнеко.

Даже мед больше  сахара повышает уровень инсулина, поэтому это надо учитывать и больным диабетом, и тем, кто хочет похудеть.

Ранее немецкие ученые опровергли миф о том, что сахар улучшает настроение.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #диетология