Диетологи предупредили об опасности сахарозаменителей (видео)

Любые сахарозаменители способствуют повышению аппетита, говорят специалисты.

Диетологи разоблачают видимую безопасность альтернативных заменителей сахара - естественных и искусственных.

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Всюду есть солод, который при чрезмерном потреблении вреден и даже при дозированном употреблении тоже может нести проблемы с иммунитетом и, особенно, с печенью.

"Все химические сахарозаменители, особенно те, которые вы можете увидеть в супермаркете, отрицательно влияют на функцию печени", - предупреждает диетолог Карина Дейнеко.

Даже мед больше сахара повышает уровень инсулина, поэтому это надо учитывать и больным диабетом, и тем, кто хочет похудеть.

Ранее немецкие ученые опровергли миф о том, что сахар улучшает настроение.