Диетологи предупредили об опасности сахарозаменителей (видео)
12:07, 17 апреля 2019Зарубежные новости
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Любые сахарозаменители способствуют повышению аппетита, говорят специалисты.
Сахарозаменители тоже опасны для человеческого организма - диетологи
Диетологи разоблачают видимую безопасность альтернативных заменителей сахара - естественных и искусственных.
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Всюду есть солод, который при чрезмерном потреблении вреден и даже при дозированном употреблении тоже может нести проблемы с иммунитетом и, особенно, с печенью.
"Все химические сахарозаменители, особенно те, которые вы можете увидеть в супермаркете, отрицательно влияют на функцию печени", - предупреждает диетолог Карина Дейнеко.
Даже мед больше сахара повышает уровень инсулина, поэтому это надо учитывать и больным диабетом, и тем, кто хочет похудеть.
Ранее немецкие ученые опровергли миф о том, что сахар улучшает настроение.
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