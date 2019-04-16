Возбудители рака заставляют человеческое ДНК мутировать

Ученые считают, что это отрытие можно использовать для профилактики тяжелого заболевания.

От курения до употребления алкоголя, от загрязнения воздуха до действия солнечных лучей - ряд факторов в окружающей среде может вызвать заболевание раком. Теперь ученые говорят, что они могут точно выяснить, что из этого вызвало каждую отдельную опухоль.

Как пишет The Guardian, эксперты смогли выявить связь между определенными факторами окружающей среды и конкретными генетическими мутациями, которые помогают возникновению рака. Учитывая это, можно четко установить, что именно повлекло появление опухоли.

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"Мутации - это отпечатки, которые канцерогены оставляют на нашем ДНК. И так же, как и в случае с отпечатками пальцев, каждая из мутаций уникальная", - объясняет доктор Серена Ник-Заинал из Совета медицинских исследований Кембриджского университета.

"Они позволяют нам вести себя с опухолями, как с местом преступления. Так мы можем определить факторы и их пособников, ответственных за появление опухоли", - добавила она.

Она объяснила, что это может помочь в лечении и профилактике. Врачи благодаря открытию смогут четко установить, что именно вызвало рак у пациента, и дать советы по сокращению воздействия возбудителей.