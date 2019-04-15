Названы 11 ранних симптомов рака

Специалисты рекомендуют людям не заниматься самолечением, а проходить онкоисследование раз в один-два года.

Медики назвали 11 симптомов, которые могут свидетельствовать о наличии у человека онкологических заболеваний.

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Эти сигналы организма помогут выявить рак на ранних стадиях, сообщает ActiveFeel.

Так, к возможным симптомам рака относят: постоянное чувство усталости, резкая потеря веса, не проходящая даже при приеме препаратов боль.

Также среди опасных сигналов медики называют уплотнения на теле, постоянно повышенную температуру тела, новые подозрительные образования на коже - веснушки, родинки и бородавки.

О некоторых видах онкологии может свидетельствовать постоянный кашель, внезапные кровотечения, частые походы в туалет, отек ног. Кроме того, трудности при приеме пищи могут являться симптомами рака желудка, пищевода или горла.

Ранее ученые заявили, что всего одна прогулка в неделю может уменьшать риск ранней смерти от сердечного приступа, инсульта или рака.