Ученые расчленили клетки рака, обнаружив слабые места болезни

Исследование дает полезные данные для разработки новых способов лечения смертельной болезни.

Команда ученых из Wellcome Sanger Institute раскрыла каждую генетическую деталь около 30 видов рака. Это позволило выявить 600 новых уязвимых мест болезни, каждое из которых можно превратить в цель для поражения препаратами во время лечения.

Об этом пишет BBC, называя исследование предвестником точных лекарств против рака. На данный момент широко применяется химиотерапия, которая вредит всему человеческому телу. Один из авторов нового исследования - доктор Фиона Бехана, мать которой умерла от рака, заболев во второй раз. Первый курс химиотерапии повредил сердце женщины, поэтому она была физически не в силах перенести подобное лечение снова.

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«Это очень важно, потому что сейчас мы лечим рак, нанося удар по всему телу пациента. Мы не бьем точно по клеткам рака. Информация, которую мы обнаружили в ходе исследования, определяет ключевые слабые места раковых клеток. Это позволит нам разработать лекарства, которые будут нацелены исключительно против болезни и не будут вредить сердечным тканям», - сказала Бехана.

Издание пишет, что исследователи проделали масштабную работу, выводя из строя поочередно каждый ген в клетках рака. Так они проверяли, какой из них критически важен для выживания болезни. Поэтому за свою работу ученые «выключили» около 20 000 генов в более чем 300 опухолях 30 различных видов рака, выращенных в лабораторных условиях. Для этого они использовали инструмент генетического редактирования Crispr, который был использован в Китае для генетической модификации двух детей. Это относительно новый, легкий и дешевый способ манипулировать ДНК. И без него подобные эксперименты еще десятилетие назад были бы невозможны.

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В результате ученые обнаружили 6000 критических генов, которые необходимы раку для выживания. Некоторые из них нельзя использовать в процессе создании лекарств, потому что они так же важны и для здоровых клеток. Другие уже стали целями для современных точных лекарств, таких как Herceptin, который используется для лечения рака груди.

Еще одна группа генов не пригодна для современной разработки надежных лекарств. Поэтому исследователи сократили список генов, которые могут стать целями при лечении рака, до 600. Один из них известен как WRN. Ученые обнаружили, что он особенно важен для выживания наиболее нестабильных форм болезни. WRN важен для 15% видов рака толстой кишки и 28% форм рака желудка. Но нет ни одного препарата, который был бы нацелен против этого гена.