У опасного вируса в США нашли "украинские корни" (видео)

Из-за вспышки кори в Нью-Йорке объявили чрезвычайное положение.

Вирус кори распространился в Соединенных Штатах из-за паломничества хасидов в Украину.

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Об этом пишет американское издание The New York Times со ссылкой на выводы ученых, говорится в сюжете ТСН.

Верующие приезжают в Умань каждый год, последнее большое паломничество было в сентябре 2018 года. Именно после этого в Израиле, Великобритании и США начали фиксировать сотни случаев заражения корью.

Из-за вспышки кори в Нью-Йорке объявили чрезвычайное положение и масштабную вакцинацию, за отсутствие прививок будут штрафовать.