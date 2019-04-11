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У опасного вируса в США нашли "украинские корни" (видео)

14:25, 11 апреля 2019
Зарубежные новости
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Хасиды могли принести корь из Умани в США / фото Shutterstock

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Об этом пишет американское издание The New York Times со ссылкой на выводы ученых, говорится в сюжете ТСН.

Верующие приезжают в Умань каждый год, последнее большое паломничество было в сентябре 2018 года. Именно после этого в Израиле, Великобритании и США начали фиксировать сотни случаев заражения корью.

Из-за вспышки кори в Нью-Йорке объявили чрезвычайное положение и масштабную вакцинацию, за отсутствие прививок будут штрафовать.

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Теги: #США#Умань#корь