Газы у человека могут выходить через рот - диетолог

Отход газов - естественный процесс, которого многие стесняются. Но оказывается, иногда газы выбирают нестандартные пути выхода.

Профессор-диетолог Университета Ньюкасла Клэр Коллинс поведала некоторые удивительные подробности распространённого физиологического процесса отхода газов из организма.

Часто люди стараются сдерживаться газы внутри себя, что оказывает дополнительное давление на стенки кишечника и вызывает характерный дискомфорт, пишет MedikForum.

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Скопления внутри кишечных газов могут негативно отразиться на здоровье, и даже привести к тому, что они изменят свое направление и выйдут через рот. Это случается редко, но такие случаи известны.

С первого взгляда, подобное кажется чем-то нереальным, но природа человеческого организма такова, что газы кишечника могут изменять направление движения в том случае, если люди не дают им естественного выхода.

Исследования показывают, что привычка задерживать газы способна спровоцировать болезненное расстройство под названием дивертикулит, которое вызывает воспаления оболочки кишечника.