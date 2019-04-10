Ученые бьют тревогу: смертельный "супергрибок" может спровоцировать глобальную эпидемию

По миру распространяется новая инфекция, устойчивая к медикаментам. Одна из причин — повсеместное и частое применение антимикробных средств.

Способность бактерий к развитию устойчивости к антибиотикам хорошо известна. Однако оказалось, что грибок также развивается и начинает противостоять современной медицине.

Один из таких грибков регистрируется в госпиталях по всему миру и убивает половину из контактирующих с ним людей всего за 90 дней. Это вызывает опасения по поводу возможной глобальной эпидемии, пишет Naked Science, ссылаясь на The New York Times.

Candida auris (или просто C. auris) может заразить кого угодно, однако люди с ослабленной иммунной системой — например, пожилые — чаще становятся его жертвами.

Врачи открыли C. auris всего десять лет назад в Японии. Однако с тех пор он успел проявиться всех континентах, кроме Антарктиды. Только в Соединенных Штатах уже зарегистрировано 587 случаев заражения.

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"Это тварь из Черной Лагуны, — сказал Том Чиллер, глава грибкового отделения Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в интервью Times. — Он будто забил ключом и теперь встречается повсюду".

После заражения избавиться от C. auris крайне сложно. По информации Times, представители CDC утверждают, что более 90 процентов инфекций C. auris устойчивы как минимум к одному серьезному противогрибковому препарату, а 30 процентов — к двум или более. В некоторых медицинских учреждениях работникам пришлось пойти на крайние меры: они демонтировали напольное покрытие и потолочные плитки, чтобы полностью избавиться от следов грибка в комнате.

Ученые говорят, что, если не удастся разработать новые медицинские препараты и применение антимикробных препаратов без необходимости резко не сократится, то риск заражения распространится и на более здоровые группы населения. В исследовании, финансируемом британским правительством, прогнозируется: если не будет разработана новая политика в отношении роста устойчивости к антибиотикам, то в 2050 году из-за подобных болезней могут погибнуть до 10 миллионов человек, что превысит предполагаемые восемь миллионов смертей вследствие онкологических заболеваний.