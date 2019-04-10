После уникальной пересадки матки женщина родила здорового ребенка (фото)

Робот во время операции управляется двумя квалифицированными хирургами.

Жительница Швеции, которой с помощью робота была пересажена матка, родила здорового ребенка с помощью кесарева сечения.

Это - первый такой случай в мире после такой трансплантации, сообщает Daily Mail.

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Процедура по пересадке матки с помощью робота была проведена в 2017 году, тогда о такой операции писал ряд СМИ.

Трансплантация матки предполагает хирургическое удаление матки одной женщины и ее имплантацию другой, которая не может родить ребенка естественным путем.

Спустя несколько недель после того, как эмбрион был перенесен в новую матку, врачи смогли подтвердить беременность.

Роботизированная хирургическая техника позволяет выполнить процедуру через пять отверстий шириной 1 см в теле донора. При этом робот управляется двумя хирургами.

Ранее сообщалось, что португальская 26-летняя каноистка Катарина Секейра умерла в декабре 2018 года, когда находилась на 19-й неделе беременности, а спустя 56 дней у нее родился здоровый сын.