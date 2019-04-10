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После уникальной пересадки матки женщина родила здорового ребенка (фото)

14:22, 10 апреля 2019
Зарубежные новости
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Фото новорожденного, который появился на свет у гражданки Швеции

Это - первый такой случай в мире после такой трансплантации, сообщает Daily Mail.

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Процедура по пересадке матки с помощью робота была проведена в 2017 году, тогда о такой операции писал ряд СМИ. 

Трансплантация матки предполагает хирургическое удаление матки одной женщины и ее имплантацию другой, которая не может родить ребенка естественным путем.

Спустя несколько недель после того, как эмбрион был перенесен в новую матку, врачи смогли подтвердить беременность. 

Роботизированная хирургическая техника позволяет выполнить процедуру через пять отверстий шириной 1 см в теле донора. При этом робот управляется двумя хирургами.

Ранее сообщалось, что португальская 26-летняя каноистка Катарина Секейра умерла в декабре 2018 года, когда находилась на 19-й неделе беременности, а спустя 56 дней у нее родился здоровый сын.

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Теги: #беременность#роды