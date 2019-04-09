Некоторые пищевые добавки оказались опасными для здоровья

В некоторых случаях употребление кальция и витамина D увеличивает вероятность развития рака.

Новое исследование с участием 27 тысяч американцев показало, что прием многих пищевых добавок оказывает незначительное воздействие на здоровье. Только те нутриенты, которые содержатся в обычных продуктах питания, действительно уменьшают вероятность преждевременной смерти.

А некоторые из популярных добавок, включая кальций и витамин D, даже связаны с повышенным риском рака, пишет MedikForum.

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Эксперты полагают, что полученные учеными результаты подтверждают предположение о том, что пищевые добавки нельзя использовать в качестве "страховки", а ключевым для здоровья человека является образ жизни и питание. Только полезные продукты питания действительно дадут людям те компоненты, которые укрепят организм и поспособствуют снижению риска раннего ухода из жизни.

Эти выводы ученые из Университета Тафтса в США сделали, когда сопоставили уровень приема разного рода нутриентов со смертностью от всех причин, а также, в частности, от сердечно-сосудистых заболеваний и опухолей.

Поначалу выяснилось, что адекватное количество витаминов А и К в рационе, а также магния и цинка, уменьшает риск смерти. Но потом ученые выяснили, что это касается только нутриентов из полноценных продуктов питания, но не пищевых добавок. А вот увлечение пищевыми добавками, включая кальций и витамин D, даже несколько увеличивало риск опухолей.

Ранее американские ученые обнаружили, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск возникновения рака.