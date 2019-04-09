Разработана новая терапия для лечения ВИЧ - выманивает вирус и убивает его

Исследователи из США разработали новаторскую терапию для лечения ВИЧ. Они надеются, что это станет первым шагом на пути к созданию вакцины.

В исследовании команда из Питтсбургского университета в деталях описывает, как ей удалось разработать иммунотерапию под названием MDC1.

Эта процедура нацелена на ВИЧ и цитомегаловирус, которым заражаются 95 процентов людей, больных ВИЧ, пишет Naked Science, ссылаясь EBioMedicine.

"Это похоже на швейцарский нож из иммунотерапий", - рассказал исследователь Робби Мейяр.

ВИЧ - очень хитрый вирус. Он может прятаться в иммунных клетках человека, ежедневно принимающего антиретровирусные препараты, и выжидать, когда он прекратит терапию, чтобы вернуться с новыми силами. В таком случае люди продолжают принимать антиретровирусные препараты на протяжении жизни, попутно испытывая все связанные с ними побочные эффекты.

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Однако теперь исследователи из Питтсбургского университета разработали ВИЧ-иммунотерапию, которая не только выманивает вирус из логова, но и уничтожает его. Ученые считают, что это первый шаг на пути к созданию вакцины от ВИЧ.

"Иммунная система тратит много времени на отслеживание цитомегаловируса; у некоторых людей одна из каждых пяти Т-клеток относится непосредственно к этому вирусу, — говорит Чарльз Риналдо. — Это заставило нас задуматься: может, те клетки, что непосредственно борются с цитомегаловирусом, также составляют большую часть скрытого резервуара ВИЧ? Так что мы разработали иммунотерапию не только для борьбы с ВИЧ, но и для активации Т-хелперов, специфичных для цитомегаловируса".

Для проведения эксперимента команде потребовалась кровь больных ВИЧ — и довольно много, — принимающих антиретровирусные препараты. В испытаниях приняли участие более 20 человек.

Ученые также изолировали иммунные клетки, известные как дендритные клетки, которые Мейяр называет квотербеками иммунной системы: "Они передают мяч и диктуют план игры, сообщая другим иммунным клеткам, куда направляться и с чем бороться".

Этот план сработал, и у MDC1 получилось выманить скрытый ВИЧ в зараженную кровь, а затем убить его.

Ученые планируют получить финансирование для проведения клинических испытаний на людях. Они также надеются, что однажды им удастся создать вакцину, которая позволит ВИЧ-инфицированным прекратить прием ежедневных препаратов.

Ранее нидерландские врачи сообщили об успешном лечении ВИЧ-инфицированного пациента, который полностью избавился от этого заболевания.