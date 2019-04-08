Названа самая вредная пищевая привычка

Врач-гастроэнтеролог рассказал о вредных пищевых привычках.

О том, какие привычки, связанные с употреблением пищи, являются в действительности вредными, рассказал врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов.

Среди них - желание лечь после еды, запивание жирного холодным и пропуск завтрака, пишет MedikForum.

Лежачее положение после еды. Привычка принимать горизонтальное положение после приема пищи – одна из самых вредных.

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Гастроэнтеролог пояснил, что когда человек ложится отдохнуть после еды, содержимое его желудка начинает давить на вход в него из пищевода и растягивать его. В результате кислота и желчь из желудка получают больше возможности для проникновения в пищевод и глотку, раздражая их слизистую. На этом фоне может возникнуть гастро-эзофагеальная рефлюксная болезнь, симптомами которой становятся изжога, отрыжка, чувство тяжести в верхней части живота.

Запивать жирное холодным. По словам врача, запивать еду не вредно, но в этом случае следует избегать сочетания жирного с холодным. При такой комбинации жир в желудке будет находиться в твердом агрегатном состоянии, что создаст определенные трудности с его перевариванием, способные вылиться в развитие разных гастроэнтерологических нарушений. Жирную холодную еду специалист советует запивать теплым напитком.

Пропуск завтрака. Принято считать, что это очень вредная привычка, но врач-гастроэнтеролог заявил, что пропуск завтрака не опасен. Ряд исследований последних лет показал, что люди, которые не принуждают себя завтракать, когда им этого не хочется, - лучше контролируют вес. Гастроэнтеролог пояснил: вопрос с завтраком решается индивидуально, и если не хочется есть утром, можно остановиться на позднем завтраке или даже начать день с обеда.