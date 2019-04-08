Названо самое простое упражнение, которое сделает живот плоским за две недели

Конечно же, разумные ограничения в еде и правильное питание тоже никто не отменял.

В рекордно короткие сроки возможно сделать живот плоским, а талию - тонкой. Для этого существует эффективное упражнение.

Оно называется «вакуум», среди его поклонников сам «железный Арни» - Арнольд Шварценеггер, который использовал его во время своей карьеры бодибилдера, пишет Cosmo.

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Пресс спортсмена был стальным, но нужного рельефа и выраженной талии не было. Тогда Арнольд начал делать дыхательное упражнение, которое он позаимствовал у йогов. Пять минут утром, на голодный желудок или же вечером, перед сном, и результат не заставил себя ждать. С тех пор фитнес-звезды, парни и девушки возвращаются к нему, чтобы быстро привести в порядок свои животы.

Все, что нужно сделать, это быстро выдохнуть воздух из легких ртом, после чего максимально втянуть живот под ребра и задержаться в этом положении на 5-7 секунд, после чего расслабиться и повторить все сначала. «Вакуум» можно делать стоя, лежа, в упоре на колени и локти. Попробуйте практиковать это упражнение ежедневно, хотя бы две недели, результат не заставит себя ждать.

Ну и, конечно, разумные ограничения в еде и правильное питание тоже никто не отменял.

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