От нездорового питания умирают миллионы людей в мире, Украина в рейтинге в первой десятке

Украина входит в первую десятку стран с самым высоким риском смертности от несбалансированного питания. Среди основных причин - чрезмерное потребление сахара, соли и мяса.

Каждый пятый человек в мире умирает из-за проблем со здоровьем, вызванных неправильным питанием.

Таковы результаты исследования, опубликованного на сайте медицинского журнала The Lancet, которое охватывает период с 1990 до 2017 годов. Оно обращает внимание на то, что люди во всем мире потребляют слишком много вредной пищи и не уделяют должного внимания здоровому питанию. И Украина - в первой десятке стран с самым высоким риском смертности от нездорового питания, передает DW.

По данным исследования, неправильная диета вызывает больше смертей в мире, чем любой другой фактор риска включительно с курением. Самыми распространенными причинами смертей, связанными с неправильным питанием, являются сердечно-сосудистые заболевания. От них умирают около 11 миллионов человек ежегодно. А лишний вес часто или вызывает эти болезни, или ухудшает их течение.

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Результаты исследования;

- во всем мире сладкие напитки потребляют в 10 раз больше, чем рекомендовано;

- в среднем люди в мире потребляют на 86% больше соли, чем считается безопасным;

- глобальное потребление красного мяса на 18% выше рекомендованной нормы;

- полезная пища, такая как цельные злаки, фрукты, орехи и семена, не занимают должного места в рационе людей;

- экономическое неравенство является весомым фактором, ведь бедным людям трудно придерживаться рекомендованного принципа "Пять раз в день" в потреблении фруктов и овощей.

По словам директора Института показателей и оценки здоровья Вашингтонского университета и автора исследования Кристофера Мюррея, полученные результаты подтверждают популярную в течение последних лет гипотезу: неправильное питание является причиной большего количества смертей в мире, чем любой другой фактор риска.

"По нашим оценкам, избыточное потребление натрия (соли) и недостаточное потребление здоровой пищи являются основными факторами риска", - отмечает ученый.

На каком месте оказалась Украина

Узбекистан возглавляет рейтинг стран с самым высоким риском смертности, связанной с неправильным питанием. Другие лидеры списка - Афганистан, Маршалловы острова и Папуа-Новая Гвинея.

Украина также среди стран с высоким риском смертности от неправильного питания и занимает восьмую позицию после Туркменистана и Азербайджана. Израиль является последним в списке - риск смерти от нездорового питания в этой стране в десять раз меньше, чем в Узбекистане. Великобритания занимает 23 место, США - 43, Индия - 118, а Китай - 140 в списке из 195 стран.

Напомним, американские исследователи изучили ранее недостаточно исследованные особенности влияния пищи на организм. Оказалось, избыток сладости и жиров может привести даже к смерти.