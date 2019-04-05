Созданы лекарства для разглаживания морщин

Их эффективность доказана в ходе лабораторных испытаний на мышах. Препараты увеличивают уровень критически важного белка.

Исследователям удалось обнаружить механизм того, как именно стареет кожа. Они выявили белок, который может стать ключевым элементом новых лекарств для борьбы с возрастными процессами.

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Сразу два лекарственных препарата, уже созданных на основе этого белка и испытанных на мышах, могут подарить человечеству долгожданный эликсир юности в будущем, пишет MedikForum.

Эти препараты увеличивают показатели определенного белка, который встречается в молодых клетках кожи в большом количестве, но с возрастом начинает сокращаться.

Когда показатель данного белка снижается, кожа выглядит более старой, она теряет упругость и форму. Кроме того, кожа истончается и становится более хрупкой. До тех пор, пока в глубине кожи производится достаточное количество клеток с высоким уровнем данного белка, она выглядит молодой. На первом этапе здоровые клетки кожи побеждают в соревновании с более слабыми, которые должны умирать. Но со временем ситуация изменяется, и превосходство оказывается за старыми клетками. Это также происходит под воздействием стресса и токсических химических веществ, либо солнечных лучей.

Если же люди будут получать лекарства на основе белка под названием COL17A1, то они могут рассчитывать на более моложавую внешность. Препараты не только делают кожу более молодой, но способствуют заживлению ран и даже предотвращают рак кожи, как полагают японские исследователи из Медико-стоматологической школы Токио.

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