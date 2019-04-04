Сладкие напитки повышают риск преждевременной смерти - ученые

Чрезмерное потребление сладких напитков может привести и к серьезным последствиям.

Новое исследование ученых из Гарвардского университета приводит убедительные доказательства связи между потреблением искусственно подслащенных напитков и риском преждевременной смерти.

Исследователи обнаружили, что сахаросодержащие напитки увеличивают риск ранней смерти от ряда заболеваний, в том числе некоторых видов рака, пишет Би-Би-Си.

В исследовании собраны данные 37 тысяч мужчин и 80 тысяч женщин старше 30 лет.

Оказалось, что чем больше сахаросодержащих напитков человек выпивал, тем выше был риск ранней смерти.

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"Если сравнить с группой людей, которые пьют менее одного сладкого напитка в месяц, у тех, кто пьет от одного до четырех напитков в месяц, риск повышается на 1%, у тех, кто пьет от двух до шести напитков - на 6%, если пить сладкие напитки каждый день - на 14%, более одного напитка в день - на 21%", - говорит Васанти Малик, исследователь Гарвардского Института питания и автор исследования.

Согласно данным исследователей, особенно сильная связь прослеживается между употреблением сахаросодержащих напитков и риском ранней смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые также говорят об "умеренном" риске раковых заболеваний.

Полученные результаты вызывают особенное беспокойство на фоне растущих темпов потребления безалкогольных напитков в мире.

По данным организации Euromonitor International, если пять лет назад один человек в среднем выпивал 84,1 литра безалкогольных напитков в год, то в 2018 году мировой показатель вырос до 91,9 литра.

Гарвардские ученые отмечают, что диетические напитки наносят меньший вред здоровью, однако их доля на рынке заметно меньше - всего 3,1 литра на человека в год.

Хуже всего ситуация в Китае, США и Испании, где безалкогольные напитки пьют больше всего.

Как следует из отчета Euromonitor International, в среднем один житель Китая выпивает более литра безалкогольных напитков в день. В это число входит и бутилированная питьевая вода, однако компания Global Data проанализировала рынок и пришла к выводу, что в 2017 году в Китае потребление бутилированной воды составило всего лишь 30,8 литра в год, тогда как 410 литров в год приходилось на все остальные безалкогольные напитки.

В 2015 году в медицинском журнале Lancet были опубликованы данные о том, что в среднем американцы получают 157 калорий в день из сахаросодержащих напитков - это чуть больше, чем в одной банке колы.

По информации на сайте одного из производителей колы, в одной баночке объемом 330 мл содержится 35 граммов сахара (почти 7 чайных ложек). Всемирная организация здравоохранения рекомендует потреблять не более 50 граммов сахара в день (12,5 чайных ложек).

Но на момент выхода исследования Lancet были страны, в которых сахар потребляли еще больше, чем в США.

До введения налога на сахар на одного жителя Чили приходилось 188 калорий в день. Новые меры позволили снизить потребление сахаросодержащих напитков более чем на 21%.

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Почти в 30 странах, в том числе в Великобритании, ввели акциз на сахаросодержащие напитки. Неудивительно, что некоторые эксперты восприняли исследование гарвардских ученых как причину ввести ограничительные меры.

"Результаты исследования говорят в пользу проведения политики по ограничению продажи сахаросодержащих напитков детям и подросткам, а также внедрения налогов на газированную воду, поскольку текущая цена на сладкие напитки не включает в себя высокие затраты на лечение последствий", - считает профессор Гарварда Уолтер Уиллет.

Службы здравоохранения также обращают внимание на влияние сладких напитков на детей и подростков.

По данным ВОЗ, число детей и подростков с диагнозом ожирения в возрасте от 5 до 19 лет выросло с 11 миллионов в 1975 году до 124 миллионов в 2016-м.

Однако последние исследования показали, что чрезмерное потребление сладких напитков может привести и к более серьезным последствиям.