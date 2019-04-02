Ринопластика больше не в моде: появился новый тренд

Продолжительность действия "жидкой ринопластики" составляет от 9 до 18 месяцев.

Все больше женщин делают выбор в пользу процедуры продолжительностью 15 минут. Она подразумевает инъекции наполнителей в нос.

Ринопластика, или изменение контуров носа, давно считается одной из самых популярных пластических процедур. Но теперь в моде так называемая "жидкая ринопластика", для которой не требуются квалифицированные хирурги, скальпели и операции с необратимым результатом, пишет MedikForum.

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"Жидкая ринопластика" подразумевает инъекции наполнителей в область носа, а продолжительность всей процедуры составляет не более 15 минут.

Благодаря этим уколам нос обретает более желанные для пациенток эстетически правильные формы. Это и заметно дешевле. К примеру, если традиционная ринопластика, в среднем, обходится в $6,5 тыс., то стоимость жидкой ринопластики составляет не более $1 тыс.

Правда, у этой процедуры есть определенные минусы. Удачная хирургическая ринопластика останется с вами до конца жизни, а наполнители под кожей постепенно растворяются и исчезают. Следовательно, процедуру придется повторять. То же самое, к примеру, касается уколов ботокса или наполнителей для других частей тела.

Продолжительность действия "жидкой ринопластики" составляет от 9 до 18 месяцев. Однако у этой процедуры есть свои риски. К примеру, отёки и синяки, а также (в редчайших случаях) легочная эмболия или попадание наполнителей в кровеносную систему.

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