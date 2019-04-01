Походы в туалет по ночам оказались признаком болезни

Кардиологи выяснили, почему некоторые люди постоянно просыпаются ночью от неудержимого желания справить нужду/

Люди, постоянно просыпающиеся по ночам из-за желания посетить туалет, делают это в связи со злоупотреблением солью или из-за высокого артериального давления.

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Об этом рассказали японские кардиологи, выступавшие на конференции JCS 2019 в Йокогаме.

"Если у вас развилась никтурия, то вы страдаете или от высокого давления, или от избытка жидкости в организме. Если она не исчезает, следует обратиться к врачу и проверить давление и измерить количество употребляемой соли", - заявил один из врачей.

Специалисты пришли к выводу, что частые походы в туалет являются одним из опознавательных знаков ранних форм гипертонии — даже один "лишний" поход повышал шансы на развитие болезни примерно на 40%.

Ранее ученые заявили, что лекарственные препараты для снижения высокого кровяного давления и от стенокардии, содержащие нифедипин, способны привести к внезапной остановке сердца.