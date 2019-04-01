цей матеріал доступний українською

55-летняя бабушка родила собственную внучку

14:32, 01 апреля 2019
Зарубежные новости
5 0
Иллюстрация REUTERS

Трэйси Смит узнала, что не сможет забеременеть, когда той исполнилось 15 лет. Доктора заключили, что у девушки отсутствует матка, однако есть яичники и маточные трубы, пишет Daily Mail.

Читайте такжеВ США родился малыш-"богатырь" (видео)

Затем у нее диагностировали врожденный порок, при котором женские половые органы развиты неполноценно.

В 2016 году британка обручилась с мужчиной по имени Адам и всерьез задумалась о материнстве. Она попросила свою 55-летнюю маму стать для нее суррогатной матерью - та согласилась.

Эмбрион подсадили в матку Эммы, матери Трейси. Через девять месяцев появилась девочка по имени Эви.

Ранее СМИ сообщали, что в Китае женщина родила двойню от разных мужчин.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #беременность#роды