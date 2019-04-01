55-летняя бабушка родила собственную внучку

У 31-летней Трейси еще с рождения отсутствует матка, поэтому она не может иметь своих детей.

Жительница Великобритании стала суррогатной матерью для бесплодной дочери.

Трэйси Смит узнала, что не сможет забеременеть, когда той исполнилось 15 лет. Доктора заключили, что у девушки отсутствует матка, однако есть яичники и маточные трубы, пишет Daily Mail.

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Затем у нее диагностировали врожденный порок, при котором женские половые органы развиты неполноценно.

В 2016 году британка обручилась с мужчиной по имени Адам и всерьез задумалась о материнстве. Она попросила свою 55-летнюю маму стать для нее суррогатной матерью - та согласилась.

Эмбрион подсадили в матку Эммы, матери Трейси. Через девять месяцев появилась девочка по имени Эви.

Ранее СМИ сообщали, что в Китае женщина родила двойню от разных мужчин.