Ученые выяснили, что позитивные мысли о других людях существенно повышают настроение

Например, ходьба в течение 12 минут одновременно с позитивными мыслями о других людях существенно повышает настроение.

Получены первые экспериментальные данные о том, что настроение и субъективные ощущения счастья поддаются контролю с помощью простых методов. Для этого надо перестать думать о собственных несчастьях и начать думать хорошо о других людях.

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Это звучит немного по-детски, но американские психологи провели серию экспериментов на людях, которые подтвердили, что активное движение, например, ходьба в течение 12 минут одновременно с позитивными мыслями о других людях существенно повышает настроение и создает ощущение внутреннего покоя и удовлетворения, передает Би-би-си.

"Короткая прогулка, в ходе которой вы концентрируете внимание на хорошем отношении к окружающим, заметно уменьшает уровень беспокойства и тревоги, и усиливает ощущение счастья и социальной включенности", - говорит психолог Дуглас Джентайл из университета штата Айова. "Речь идет о простом методе, который не требует много времени и сложной подготовки и который легко включить в повседневную жизнь", - добавляет он.

При этом даже не требуется прямой контакт с людьми. Достаточно, например, пожелать кому-то из встреченных на прогулке людей доброго утра.

Группа психологов разделила 496 испытуемых на разные группы, которым было дано задание в течение 12 минут гулять по университетскому кампусу и при этом думать на определенные, но разные темы.

Например, 127 человек, включенные в группу "добрые мысли", должны были смотреть на встреченных людей и думать -"я желаю счастья этому человеку" с максимальной искренностью.

125 человек из группы "взаимодействие" должны были думать о встреченных людях в ключе связей с ними - знакомы ли они с ними, встречались ли ранее, представлять себе, что у них может быть общего с ними - например, надежды, страхи, вкусы или предпочтения.

Еще 109 человек были выделены в группу "превосходства" - они должны были думать о том, насколько они лучше встреченных людей.

135 человек входили в контрольную группу - от них требовалось думать только о внешнем виде встреченных людей - о том, как они одеты или причесаны, что несут в руках и других внешних признаках.

После многочисленных прогулок все участники эксперимента заполняли опросники, которые измеряют уровень тревожности, счастья, удовлетворенности, эмпатии, вовлеченности и удовлетворения.

Две первые группы постоянно демонстрировали высокие показатели по всем этим параметрам. При этом не удалось обнаружить никакой связи с типом личности и полом.

Например, люди с нарциссической составляющей характера не испытывали никаких затруднений при выполнении заданий, в ходе которых от них требовали позитивного отношения к другим людям.

А вот люди из "группы превосходства" показали сравнительно низкие результаты в этих категориях субъективного счастья. Особенно плохо обстояло у них дело с эмпатией и включенностью.

"В своей основе чувство превосходства является стратегией соревнования, - говорит психолог Дон Свит. - Человек с таким складом ума чаще ощущает тревогу, стресс и депрессию".

Ученые считают также, что недавно обнаруженная связь между активностью в социальных сетях и уровнем депрессии может объясняться этими результатами.

Человек, который видит в социальной сети множество подтверждений того, что жизнь других более интересна, насыщенна или осмысленна, часто испытывает ощущения неадекватности и склонен к низкой самооценке.