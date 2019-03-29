Женщина родила дважды за месяц

Женщина, родившая сына, не подозревала, что беременна еще и близнецами.

Жительница Бангладеш родила близнецов с разрывом меньше месяца. 20-летняя Арифа Султана родила сына в конце февраля, но 26 дней спустя она вновь почувствовала боли, и ее доставили в больницу.

Врачи обнаружили, что у нее две матки, и что она все еще беременна. При помощи кесарева сечения она родила дочь и еще одного сына. Оба ребенка эти были полностью здоровы, хотя и недоношены, пишет ВВС.

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По словам доктора Шилы Поддар, которая сделала ей кесарево сечение, близнецы родились 21 марта.

"Когда нам доставили пациента, мы провели ультразвуковое сканирование, и обнаружили, что у нее еще два плода", - говорит доктор Поддар.

Доктор говорит, что Арифа Султана живет в очень бедной семье, и за все время беременности она не ходила к врачам, так как в семье не было на это денег.

"Она не подозревала, что родит еще двоих детей. Мы сделали кесарево сечение, и на свет появились девочка и мальчик", - рассказала она.

Мать и близнецы провели в больнице четыре дня. "С детьми все в порядке. Я очень рада, что все так хорошо закончилось", - говорит доктор Поддар.

Сама Арифа Султана говорит, что очень рада пополнению семьи, но переживает, что три ребенка подорвут и без того скудные финансы семьи.

Ранее СМИ сообщали, что в Китае женщина родила двойню от разных мужчин.