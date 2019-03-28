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Популярный среди женщин препарат назвали опасным

16:08, 28 марта 2019
Зарубежные новости
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Препарат опасен для здоровья, говорят фармацевты / фото newsru.co.il

Немецкие фармацевты заявили об опасности популярного противозачаточного препарата «Жанин». В составе таблеток были обнаружены вещества, которые в 1,6 раза повышают риск развития венозной тромбоэмболии.

В частности, специалисты обратили внимание на повышенную концентрацию в оральной контрацепции соединений диеногестана и етилестрадиола, пишет АиФ.

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Ученые подчеркивают, эти компоненты могут спровоцировать закупорки сосудов и наступление тробоемболии, которая приводит к инфаркту.

Эксперты объяснили, препарат пользуется большой популярностью среди женщин постсоветского пространства. Контрацептив «Жанин» предохранения от нежелательной беременности, нормализует уровень гормонов в крови и не добавляет лишний вес.

Ученые намерены обратить внимание международного сообщества гинекологов выявленные свойства противозачаточного препарата, отмечая, что «Жанин» особенно опасен в первый год приема.

Ранее ученые из Вашингтонского университета заявили об успешных клинических испытаниях противозачаточных таблеток для мужчин.

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Теги: #контрацепция#контрацептивы