Популярный среди женщин препарат назвали опасным

Оказывается, популярный немецкий контрацептив может быть очень опасен для здоровья, поскольку в составе были обнаружены вещества, превышающие риск развития тромбов.

Немецкие фармацевты заявили об опасности популярного противозачаточного препарата «Жанин». В составе таблеток были обнаружены вещества, которые в 1,6 раза повышают риск развития венозной тромбоэмболии. В частности, специалисты обратили внимание на повышенную концентрацию в оральной контрацепции соединений диеногестана и етилестрадиола, пишет АиФ. Читайте такжеЧем опасны для женщин оральные контрацептивы: озвучены результаты нового исследования Ученые подчеркивают, эти компоненты могут спровоцировать закупорки сосудов и наступление тробоемболии, которая приводит к инфаркту. Эксперты объяснили, препарат пользуется большой популярностью среди женщин постсоветского пространства. Контрацептив «Жанин» предохранения от нежелательной беременности, нормализует уровень гормонов в крови и не добавляет лишний вес. Ученые намерены обратить внимание международного сообщества гинекологов выявленные свойства противозачаточного препарата, отмечая, что «Жанин» особенно опасен в первый год приема. Ранее ученые из Вашингтонского университета заявили об успешных клинических испытаниях противозачаточных таблеток для мужчин.

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