Накаченные губы больше не в моде: появился новый тренд (фото)

Процедура проводится под местной анестезией, занимает полчаса и гарантирует результат на срок до двух лет.

В бьюти-индустрии появился тренд на смену увеличению губ: им придают более четкие очертания посредством введения тонких нитей через уголки рта, которые затем проходят по контуру.

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Как рассказал доктор лондонской клиники пластической хирургии Мунир Сомджи, нити сделаны из стерильного рассасывающегося хирургического шовного материала, пишет Daily Mail.

"Они (нити, - УНИАН.) обеспечивают четкость без эффекта припухлости в верхней губе, которая иногда возникает из-за растекающихся филлеров", - говорит врач.

Такая процедура проводится под местной анестезией и занимает всего полчаса. Эффект держится около двух лет. Ее стоимость — около тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что неудачная пластическая операция превратила грудь женщины в "носки с мячами".