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Ученые рассказали о скором появлении алкоголя, не вызывающего похмелья

15:11, 27 марта 2019
Зарубежные новости
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Ученый пытается усовершенствовать формулу, чтобы избавиться от "не очень приятного" вкуса / фото УНИАН

Как рассказал изданию The Guardian разработчик продукта, его изобретение, синтетический спирт Alcarelle, позволяет почувствовать опьянение, но не вызывает таких последствий, как интоксикация.

В настоящее время Натт пытается усовершенствовать формулу, чтобы избавиться от "не очень приятного" вкуса. По его словам, напиток появится в продаже в ближайшие пять лет.

Натт изобрел синтетический спирт еще в 1983 году, работая над изучением влияния алкоголя на рецепторы ГАМК для лечения болезней центральной нервной системы.

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Alcarelle, вероятно, будет регулироваться как пищевая добавка или ингредиент, поэтому проводятся не клинические испытания, а тестирование на безопасность. Продукт еще не прошел эту процедуру, так что, сетует ученый, пока продегустировать его можно только в лаборатории Натта.

Также, чтобы получить одобрение от регулирующих органов, производителю нужно представить готовый напиток. Автор формулы объединился с учеными-диетологами для решения этой задачи, которая обычно занимает около трех лет, но из-за уникальности Alcarelle это может занять больше времени.

Десять лет назад Натт был уволен с должности советника британского правительства по борьбе с наркотиками. Он оскандалился, заявив, что верховая езда более опасна, чем экстази. После этого он представил в ведущий научный медицинский журнал Lancet данные, показывающие, что выпивка более вредна для общества, чем героин или крэк.

Ранее УНИАН сообщал, что исследователи из Виттенского/Хердекского университета (Германия) и Кембриджского университета (Великобритания) на простом двухэтапном эксперименте показали, что последовательность употребления пива и вина никак не влияет на тяжесть похмельного синдрома.

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Теги: #алкоголь#похмелье