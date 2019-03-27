Ученые рассказали о скором появлении алкоголя, не вызывающего похмелья

Напиток может появиться в продаже в ближайшие пять лет.

Профессор Имперского колледжа Лондона и научный сотрудник Хаммерсмитской больницы Дэвид Натт создал не вызывающий похмелье алкоголь.

Как рассказал изданию The Guardian разработчик продукта, его изобретение, синтетический спирт Alcarelle, позволяет почувствовать опьянение, но не вызывает таких последствий, как интоксикация.

В настоящее время Натт пытается усовершенствовать формулу, чтобы избавиться от "не очень приятного" вкуса. По его словам, напиток появится в продаже в ближайшие пять лет.

Натт изобрел синтетический спирт еще в 1983 году, работая над изучением влияния алкоголя на рецепторы ГАМК для лечения болезней центральной нервной системы.

Читайте такжеThe Guardian: В Киеве мачо-алкоголизм создает проблемы

Alcarelle, вероятно, будет регулироваться как пищевая добавка или ингредиент, поэтому проводятся не клинические испытания, а тестирование на безопасность. Продукт еще не прошел эту процедуру, так что, сетует ученый, пока продегустировать его можно только в лаборатории Натта.

Также, чтобы получить одобрение от регулирующих органов, производителю нужно представить готовый напиток. Автор формулы объединился с учеными-диетологами для решения этой задачи, которая обычно занимает около трех лет, но из-за уникальности Alcarelle это может занять больше времени.

Десять лет назад Натт был уволен с должности советника британского правительства по борьбе с наркотиками. Он оскандалился, заявив, что верховая езда более опасна, чем экстази. После этого он представил в ведущий научный медицинский журнал Lancet данные, показывающие, что выпивка более вредна для общества, чем героин или крэк.

Ранее УНИАН сообщал, что исследователи из Виттенского/Хердекского университета (Германия) и Кембриджского университета (Великобритания) на простом двухэтапном эксперименте показали, что последовательность употребления пива и вина никак не влияет на тяжесть похмельного синдрома.