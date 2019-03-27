В Нью-Йорке ввели штрафы за появление с невакцинированным ребенком в общественном месте (видео)
13:18, 27 марта 2019Зарубежные новости
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Американские врачи призывают не подвергать других опасности и не бояться прививок.
В Нью-Йорке невакцинированным детям запрещают посещать общественные места
500 долларов или 6 месяцев за решеткой за появление в общественном месте - такие штрафы теперь будут платить жители одного из округов штата Нью-Йорк, если возьмут малышей, у которых нет прививки, в общественное место.
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Запрет установили местные чиновники, он действует как в школах, так и в ресторанах или ТЦ. В Нью-Йорке уже зафиксировали более 150 случаев заражения корью. Из-за вспышки вируса даже объявили чрезвычайное положение.
Ранее в Минздраве Украины заявили, что связи между вакцинацией от кори, паротита и краснухи и развитием аутизма у детей нет.
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