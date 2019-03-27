цей матеріал доступний українською

В Нью-Йорке ввели штрафы за появление с невакцинированным ребенком в общественном месте (видео)

13:18, 27 марта 2019
Зарубежные новости
102 0

500 долларов или 6 месяцев за решеткой за появление в общественном месте - такие штрафы теперь будут платить жители одного из округов штата Нью-Йорк, если возьмут малышей, у которых нет прививки, в общественное место.

Читайте такжеВ Украине резко возросло число жертв коры

Запрет установили местные чиновники, он действует как в школах, так и в ресторанах или ТЦ. В Нью-Йорке уже зафиксировали более 150 случаев заражения корью. Из-за вспышки вируса даже объявили чрезвычайное положение.

Ранее в Минздраве Украины заявили, что связи между вакцинацией от кори, паротита и краснухи и развитием аутизма у детей нет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Нью-Йорк#штраф