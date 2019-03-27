На Землю обрушились магнитные бури

27-28 марта метеозависимые люди будут чувствовать недомогание.

В среду, 27 марта, начинаются сильные магнитные бури. Их пик придется на и на четверг.

Именно в эти дни шторм на Солнце скажется на самочувствии людей. Незначительные магнитные колебания возможны и 29 марта.

Как влияет геомагнитная буря на человека

В период сильных магнитных бурь даже у здорового человека может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также беспричинно ухудшиться настроение.

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Люди, зависимые от сильных перепадов погоды, отчетливо ощущают на себе незначительные всплески солнечной активности. У таких людей во время магнитных бурь организм реагирует более остро: нарушается работа сердечно-сосудистой системы, обостряются хронические заболевания, может повышаться артериальное давление и уровень адреналина в крови, появляются беспокойство и страхи.

Считается, что данное явление также опасно для страдающих артериальной гипертонией и гипотонией, а также болезнями сердца. Могут возникать инфаркты, инсульты и кризы. В такие периоды у людей могут быть головные боли, проблемы с сердцебиением, сном, перепады давления и упадок сил.

Как защитить себя от влияния магнитных бурь

Чтобы избежать негативного влияния солнца в период магнитных бурь, рекомендуется не нагружать себя чрезмерной физической работой, больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также соблюдать правильный рацион питания и водный режим. Также во время магнитной бури ограничьте дальние поездки и обязательно держите под рукой необходимые лекарства.

Рекомендации метеозависимым от врачей

Для наиболее чувствительных людей врачи разработали систему рекомендаций. В дни, предшествующие магнитным колебаниям, и в сами дни магнитных бурь воздержитесь от принятия алкоголя и обильной еды, включающей в себя жирное, острое, соленое. На этот период лучше соблюдать умеренность в еде и стараться сделать акцент на здоровой пище.

Больше пейте чистой воды. Не пренебрегайте чаями, компотами, травяными смесями, цикорием. Старайтесь употреблять те напитки, которые не оказывают сильное влияние на вашу сердечно-сосудистую систему. Постарайтесь воздержаться от кофе, крепких и бодрящих чаев.

Постарайтесь провести больше времени на свежем воздухе и меньше взаперти. Любые тяжелые физические нагрузки рекомендуется отложить на другой период. Прогулки на свежем воздухе, напротив, пойдут вам на пользу.