Ученые предупредили о смертельной опасности ночных посиделок с мобильным в кровати

Свет от мобильного телефона или ноутбука может вызывать нарушение кровообращения и тем самым увеличивать риск возникновения метастатического рака молочной железы в костях, говорят ученые.

Под влиянием ночного света (от мобильного телефона или ноутбука) ускоряется образование метастатического рака молочной железы в костях.

На ежегодном собрании Эндокринного общества в Новом Орлеане ENDO 2019 были представлены данные нового исследования о влиянии ночного света на распространение рака. Его авторы установили связь между тусклым ночным светом (источником которого как правило являются электронные гаджеты) и ускоренным метастазированием рака молочной железы на кости. Ранее о такой связи известно не было, пишет MedikForum.

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Ученые отмечают, что многие пациенты, которым диагностируют рак груди, испытывают на себе воздействие ночного света. Их сон портится в результате стресса, и они чаще прибегают к смартфонам и компьютерам, чтобы провести бессонное время.

"Свет от мобильного телефона или ноутбука может вызывать нарушение кровообращения и тем самым увеличивать риск возникновения метастатического рака молочной железы в костях", - предостерегли авторы исследования.

Эти специалисты установили, что для подавления роста метастатической опухоли молочной железы необходимо наличие неповрежденного ночного циркадного противоракового сигнала мелатонина. Ночное освещение, в свою очередь, оказывает значительное влияние на его производство, причем влияние разрушительное.

Ранее ученые предупредили, что человечеству грозит глобальная эпидемия слепоты. Всему виной те многие часы, которые мы каждый день проводим перед экранами телевизоров и компьютеров.