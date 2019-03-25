Названы симптомы, указывающие на рак мозга

Ученые назвали симптомы, указывающие на рак мозга.

Больные раком мозга пациенты перечислили симптомы, которым поначалу не придавали должного значения.

Об этом сообщается в исследовании ученых Королевского колледжа Лондона, опубликованном на Plos One.

Анализ нескольких десятков случаев заболевания раком показал, что порой люди не обращают внимания на такие явления, как потеря равновесия, снижение памяти, они списывают их на возрастные изменения здоровья, усталость. Больные не воспринимали непостоянные, но повторяющиеся симптомы как повод для экстренного обращения к медикам.

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Ученые записали 39 интервью со взрослыми людьми, у которых недавно был диагностирован рак мозга, а также с их родными и близкими. Среди характерных симптомов выявлены слабая концентрация внимания, головные боли, снижение активности, пропажа интереса к поддержанию взаимоотношений, работе и хобби.

Однако больные, как правило, не обращают на них внимание и не идут за помощью к врачу.

В целом большинство опрошенных пациентов решились обратиться за помощью уже после подозрения на инсульт и деменцию.

Как отмечается, другой причиной для вызова врача стало ухудшение зрения. А кого-то к специалистам направили близкие.

Ранее ученые назвали пять привычек, которые могут привести к раку.