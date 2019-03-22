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Раскрыта польза голодания

14:06, 22 марта 2019
Зарубежные новости
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Доказана эффективность голодания в продлении жизни / фото euraz.org

Выяснилось, что снижение употребления калорий продлевает жизнь. Эта связь реализуется через изменения в активности иммунной системы, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

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Ученые обнаружили, что диета снижает уровень врожденного иммунитета, уменьшая активность регуляторного белка р38. Это, в свою очередь, вызывает эффект цепной реакции, которая заканчивается снижением иммунного ответа.

Специалисты выяснили, что когда р38 полностью неактивен, ограничение калорий не срабатывает и не влияет на врожденный иммунитет. Однако при низкой активности этого белка запускаются генетические пути, подавляющие воспалительные процессы до оптимального уровня, что помогает затормозить старение и износ организма.

Ранее британские ученые выяснили, что курение, высокое кровяное давление, диабет и ожирение вызывают преждевременное старение мозга.

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Теги: #ученые#голодание