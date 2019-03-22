Названы пять привычек, которые могут привести к раку

Привычка слишком много сидеть на 24% повышает риск возникновения рака толстой кишки, говорят эксперты.

Алкоголь, курение, сидячий образ жизни, кофе натощак, любовь к мясу - все эти привычки чреваты опасной болезнью.

Специалисты MedikForum рассказали, что перечисленные выше привычки могут привести к раку.

Злоупотреблять алкоголем и курить. Любителей никотина их привычка может довести до появления рака поджелудочной железы и легких. Алкоголь, в свою очередь, провоцирует первичный рак печени.

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Пристраститься к мясу и сыру. Исследование ученых из университета Южной Калифорнии показало, что большое количество в рационе питания мяса и сыра повышает риск возникновения рака желудочно-кишечного тракта в четыре раза. Впрочем, специалисты не советуют отказываться от этих продуктов совсем, просто их нужно есть строго дозировано.

Пить кофе натощак. Также давно замечено, что эта привычка ведет к раку - в частности люди, которые употребляют кофе натощак, подвержены раку желудка.

Бодрствовать по ночам. Ночью организм синтезирует мелатонин - гормон, ответственный за суточные циклы. Нехватка этого гормона у тех, кто не спит по ночам или ложиться спать очень поздно, может быть связана с развитием разных недугов, в том числе с развитием рака груди.

Много сидеть. Привычка слишком много сидеть на 24% повышает риск возникновения рака толстой кишки. Ученые советуют двигаться хотя бы несколько минут каждый час.