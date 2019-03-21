Обнаружена смертельная опасность горячего чая

Ученые заявили о риске возникновения рака из-за горячего чая.

Ежедневное употребление горячего чая связано с повышенным риском развития рака пищевода.

Об этом заявили специалисты из Американского онкологического общества, сообщает портал EurekAlert!.

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Ученые провели исследование с участием более 50 тысяч человек в возрасте от 40 до 75 лет. Средний период наблюдений составил десять лет. За это время у добровольцев было выявлено 317 случаев рака пищевода. По словам ученых, в большинстве это были люди, которые употребляли горячий чай.

Эксперты обнаружили, что ежедневное употребление 700 мл чая, температурой выше 60 градусов Цельсия на 90% повышает риск развития рака пищевода.

"Многие люди любят пить чай, кофе или другие горячие напитки. Наше исследование показывает, что подобные вкусовые предпочтения увеличивают вероятность развития рака пищевой трубы", - отметил один из исследователей.

Ранее ученые выяснили, что в кофе содержится вещество, с помощью которого можно затормозить старение мозга.