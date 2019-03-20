Сколько пестицидов содержат овощи и фрукты: топ "грязных" продуктов
16:40, 20 марта 2019Зарубежные новости
84 0
В список Dirty Dozen входит 12 продуктов с самым высоким содержанием пестицидов.
Самый "грязный" продукт - клубника / pohnews.org
Клубника возглавила рейтинг продуктов с высоким содержанием пестицидов. На втором месте - шпинат, третье заняла капуста кале.
Читайте такжеОбнаружена смертельная опасность популярных продуктов
Об этом говорится в ежегодном исследовании Environmental Working Group, сообщает USA Today.
Нектарины и яблоки закрывают топ-5 в этом антирейтинге. Отметим, что пестициды негативно влияют на наш организм: они становятся причиной замедления метаболизма, нарушений в работе центральной нервной системы.
Полный список имеет такой вид:
1. Клубника
2. Шпинат
3. Кале (кейл)
4. Нектарин
5. Яблоко
6. Виноград
7. Персик
8. Вишня
9. Груша
10. Помидор
11. Сельдерей
12. Картофель
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter