Сколько пестицидов содержат овощи и фрукты: топ "грязных" продуктов

В список Dirty Dozen входит 12 продуктов с самым высоким содержанием пестицидов.

Самый "грязный" продукт - клубника / pohnews.org

Клубника возглавила рейтинг продуктов с высоким содержанием пестицидов. На втором месте - шпинат, третье заняла капуста кале.

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Об этом говорится в ежегодном исследовании Environmental Working Group, сообщает USA Today.

Нектарины и яблоки закрывают топ-5 в этом антирейтинге. Отметим, что пестициды негативно влияют на наш организм: они становятся причиной замедления метаболизма, нарушений в работе центральной нервной системы.

Полный список имеет такой вид:

1. Клубника

2. Шпинат

3. Кале (кейл)

4. Нектарин

5. Яблоко

6. Виноград

7. Персик

8. Вишня

9. Груша

10. Помидор

11. Сельдерей

12. Картофель