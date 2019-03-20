Врач назвал шесть симптомов серьезных проблем со здоровьем

Есть несколько симптомов, на которые каждому взрослому человеку нужно обращать пристальное внимание, ни в коем случае не игнорировать.

Врач Лондонской клиники Дэниел Фентон рассказал Telegraph, как найти баланс между информированием пациентов о реальных рисках для их здоровья и «страшилками» о заболеваниях.

Фентон заявил, что некоторые симптомы, часто наблюдаемые в среднем возрасте и во многих случаях оказывающиеся не особо серьезными, действительно иногда могут быть симптомами опасных проблем со здоровьем, пишет MedikForum.

По словам врача Лондонской клиники, есть несколько симптомов, на которые каждому взрослому человеку нужно обращать пристальное внимание, ни в коем случае не игнорировать.

Частые ночные позывы в туалет. Данное явление может быть признаком никтурии - заболевании мочеполовой системы. У мужчин участившиеся походы в туалет могут сигналить об увеличении простаты, а также о повышении риска рака предстательной железы.

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Усталость. Если чувство усталости становится навязчивым, постоянным, это нередко свидетельствует о недостатке витамина D в организме. Но усталость в некоторых случаях – это видимый маркер серьезных проблем со здоровьем. В частности, она может указывать на чрезмерную активность щитовидной железы, на дефицит железа и анемию, на высокую вероятность развития рака крови.

Покалывания в конечностях. Периодически проявляемые покалывания, отметил врач, иногда являются симптомами процессов в организме, в связи с которыми повышается риск инсульта.

Сильное потоотделение. По словам специалиста Лондонской клиники, это может быть симптомом развивающейся лимфомы или миеломы.

Потеря веса и жажда. Врач отметил, что потеря веса, не связанная с попытками худеть и сменой образа жизни, должна настораживать всегда. Жажда может быть опасным симптомом, если она держится постоянно. Внезапная потеря веса и не проходящее чувство жажды бывают свойственны развитию диабета и онкологических заболеваний.