Назван простой способ предотвратить преждевременную смерть

Риск ранней смерти может уменьшать одна прогулка в неделю, говорят ученые.

Всего одна прогулка в неделю может уменьшать риск ранней смерти от сердечного приступа, инсульта или рака.

К такому выводу пришла группа ученых из Шаньдунского политехнического университета (Китай), пишет MedicalXpress.

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В ходе исследования были проанализированы данные о здоровье почти 90 тысяч человек. При этом учитывался тип нагрузок, а также их продолжительность. Результаты продемонстрировали, что у людей, которые совершали прогулки или работали в саду от 10 минут до одного часа в неделю, снижался риск преждевременной смерти на 18%.

Более продолжительные (от 2,5 часов до 5 часов в неделю) физические нагрузки умеренной интенсивности делали снижение риска смерти более существенным - на 31%. Если активность составляла 25 часов в неделю, аналогичный риск снижался уже на 50%.

Ранее ученые из Университета Западной Австралии выступили с заявлением о том, что непродолжительная физическая активность по утрам может заменить собой лекарства для снижения артериального давления у пожилых людей.