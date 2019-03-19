Ученые назвали возраст, когда человек становится взрослым: не 18 лет

Ученые говорят, что человека с научной точки зрения нельзя считать взрослым в 18 лет.

Люди не становятся полностью "взрослыми", пока им не исполнится 30 лет, говорят британские ученые, которые изучают мозг и нервную систему.

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Их исследования показывают, что люди в 18 лет все еще претерпевают изменения в головном мозге, которые могут повлиять на поведение и повысить вероятность развития психических расстройств, сообщает ВВС.

Переход из детства ко взрослой жизни имеет много нюансов, и на него идут десятилетия, говорит профессор Питер Джонс из Кембриджского университета.

По его словам, развитие головного мозга и процессы совершенствования человека продолжаются примерно до 30 лет. Следовательно, говорить о взрослении можно лишь после 30-летнего рубежа.

Ранее международная команда ученых нашла ответ на вопрос о том, как измерить старость, если определять возраст не по паспорту, а по самочувствию.