Обнаружена смертельная опасность популярных продуктов

Питье газировки повышает вероятность ранней смерти, говорят ученые.

Ученые Гарвардского университета провели исследования, свидетельствующие о том, что питье газировки повышает вероятность смерти в раннем возрасте в связи с развитием рака, болезней сосудов или сердца.

Ученые пришли к такому заключению, проанализировав собранные в период с 1980 по 2014 год данные, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Добровольцы прошли опрос для оценки их образа жизни, а их состояние здоровья определялось каждые два года.

Читайте такжеНазвана серьезная опасность газированной воды

В ходе исследования оказалось, что употребление стакана сладкой газировки в день повышает риск ранней смерти на 14%. Питье двух или более стаканов - на 21%. При этом связь между напитками и смертностью была более выраженной у женщин, чем у мужчин.

Также они установили, что люди, выпивающие 3–4 стакана газировки в неделю, имеют на 6% более высокую вероятность смерти в раннем возрасте из-за проблем с сердцем и сосудами в сравнении с людьми, которые эти напитки не употребляет.

Но самая высокая вероятность преждевременной смерти от последствий сердечных болезней и рака наблюдалась среди тех, кто ежедневно употреблял от двух и больше стаканов сладких газированных напитков в день. Увеличение вероятности летального исхода у тех, кто чаще всего пил сладкие напитки, составляло 31%.

Ранее ученые из Германии установили, что употребление всего двух содержащих сахар газированных напитков в день может увеличить риск пациента с рассеянным склерозом столкнуться с тяжелой инвалидностью в 5 раз.