В Уганде более 160 человек отравились гуманитаркой ООН

В местном Красном Кресте подтвердили смертность и посоветовали матерям, употреблявшим эту пищу, немедленно прекратить грудное вскармливание своих детей.

В Уганде более 160 человек отравились после употребления зерновых культур, распространяемых Всемирной продовольственной программой ООН.

Об этом сообщает агентство «Анадолу».

«Два человека умерли по состоянию на данное время, 160 человек находятся в больницах после употребления пищи, распространенной по программе ООН», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ ООН заявили об опасности подхода "экономический рост сейчас, борьба с загрязнением потом"

В Международном Красном Кресте Уганды также подтвердили смертность и посоветовали матерям, употреблявшим эту пищу, немедленно прекратить грудное вскармливание своих детей.

«К сожалению, люди заболели после того, как употребили эту пищу. Вполне вероятно, что она, возможно, была загрязнена. Мы проводим расследования, чтобы установить причину», - сказал руководитель полиции в регионе Майкл Онгица.