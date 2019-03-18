Обнаружена неожиданная польза кофе

В кофе обнаружены вещества, останавливающие рост разных типов рака простаты.

Исследование японских ученых из Университета Канадзавы свидетельствует: зерна кофе содержат в себе вещества, останавливающие рост разных типов рака простаты.

Речь идет о растительных сигнальных молекулах – двух компонентах кофе, таких как кафестол и кавеол. В экспериментах с животными специалисты убедились: эти вещества обладают мощными противораковыми свойствами, пишет MedikForum.

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По словам авторов нового проекта, кофе привлекло их внимание после того, как при сборе статистических данных о частоте развития рака простаты было замечено: мужчины, регулярно употребляющие кофе, реже демонстрируют подверженность этому онкологическому заболеванию. В частности, ученые установили, что любители кофе среди представителей мужественного пола заболевают раком простаты на 11% реже.

Предположив, что кофе может обладать защитным эффектом в отношении рака предстательной железы, исследователи выделили из кофейного экстракта шесть активных веществ и протестировали их влияние в многообразных комбинациях на развитие разных типов «мужского» рака. Испытания проводились как в лабораторных условиях на клеточных культурах в пробирках, так на мышах - носителях опухолей. В результате этих опытов исследователи сделали вывод о том, что два входящих в состав кофе вещества – кафестол и кавеол – растительные сигнальные молекулы, обладают мощными, останавливающими рост опухолей свойствами.

Теперь ученым предстоит понять, как именно работают кофейные вещества. Понимание механизмов их действия поможет получить первое лекарство от типов рака простаты, не поддающихся традиционной терапии, считают специалисты.

Ранее ученые выяснили, что в кофе содержится вещество, с помощью которого можно затормозить старение мозга.