В Британии призвали признать зависимость от соцсетей заболеванием

Там призывают обратить внимание на работу популярных соцсетей, таких как Facebook, Instagram и Twitter, которые могут оказывать «разрушительное воздействие на детей», стремясь удерживать их на своих сайтах как можно дольше.

Группа британского парламента, занимающаяся проблемами социальных медиа и молодежи, подготовила совместно со специалистами Королевского общества здоровья населения (RSPH) доклад по вопросу положительного и отрицательного влияния социальных сетей на психическое здоровье и самочувствие детей и молодежи.

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Специалисты заявляют о росте зависимости детей и молодежи от социальных сетей, которую, как считают авторы доклада, необходимо признать заболеванием и принять все необходимые меры для исправления ситуации, передает kommersant.

Исследования показывают, что подростки в среднем проводят в соцсетях 3–4 часа в сутки, а от этого ухудшается продолжительность и качество их сна, снижается самооценка, они могут стать жертвами кибербуллинга, что в некоторых случаях приводит к самоубийствам. Кроме того, у 27% детей, которые проводят три и более часов в день в социальных сетях, обнаруживаются симптомы психических расстройств, в то время как среди детей, не пользующихся соцсетями, этот показатель составляет 12%.

Учитывая все собранные данные, парламентарии заявляют, что «задачей первой необходимости является защита детей и молодежи, чтобы они были в безопасности и их здоровье не страдало, когда они находятся в сети». Парламентарии призывают британское правительство разработать список мер, чтобы не допустить чрезмерного пользования соцсетями молодыми людьми до 24 лет. Кроме того, они призывают обратить внимание на работу популярных соцсетей, таких как Facebook, Instagram и Twitter, которые могут оказывать «разрушительное воздействие на детей», стремясь удерживать их на своих сайтах как можно дольше.

Власти Великобритании уже заявляли о готовности принимать меры против соцсетей вплоть до их блокировки, если те не усилят борьбу с вредным контентом, которым может подтолкнуть детей и подростков к самоубийству или нанесению себе увечий.