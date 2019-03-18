В Британии запретят рекламу вредной еды до 9 вечера

Инициативы пока разные: есть идея запретить любую рекламу фастфуда до потенциального времени отхода ко сну детей.

В Великобритании на законодательном уровне хотят ограничить рекламу фастфуда. Читайте такжеУченые объяснили вред сахара

Как сообщает Би-би-си со ссылкой на Times, законодатели предполагают, что ни Google, ни Facebook не будут иметь право показывать рекламу таких нездоровых продуктов питания до 9 часов вечера.

Инициативы пока разные: есть идея запретить любую рекламу фастфуда до потенциального времени отхода ко сну детей, но может быть ограничены будут только видеобаннеры, а текстовая реклама под запрет не подпадет.

Как пишет издание, инициатива ожидаемо вызвала гнев производителей-рекламодателей. Представители магазинов называют инициативу несвоевременной, ссылаясь на ожидаемые сложности в снабжении продуктами питания в результате "брексита".

Газета отмечает, что правительство стремится уравнять правила для традиционных медиа и интернета, так как рекламу фастфуда на телевидении до 21 часа также планируется запретить.