Назван легкий способ предотвратить ожирение

Ученые сделали заявление, что риск развития ожирения может снизить зеленый чай.

Американские исследователи назвали простое средство, помогающее справиться с ожирением и предотвратить развитие диабета.

Это - зеленый чай. Об этом свидетельствуют материалы исследования, опубликованы на сайте MedicalXpress.

Так, сотрудники Университета штата Огайо провели эксперимент при помощи лабораторных мышей, которым давали 2% экстракт зеленого чая.

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Одной группе мышей давали вредную еду с высоким содержанием жиров, а другая получала сбалансированный рацион. Каждая группа была разделена на две подгруппы — одной из них давали экстракт зеленого чая, а второй - нет.

Оказалось, что употребление зеленого чая способствовало тому, что мыши, сидящие на жирной диете, набирали на 20% меньше веса, чем те животные, которые не получали экстракт. Плюс, напиток улучшил состояние кишечной микробиоты грызунов, а также способствовал улучшению других показателей.

Однако, по словам ученых, экстраполировать результаты эксперимента на людей пока преждевременно.

Ранее ученые назвали самую эффективную тренировку для похудения.