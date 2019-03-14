Johnson & Johnson выплатит $29 миллионов за продукцию, которая могла вызывать рак

В общей сложности в отношении компании в США подано более 13 тыс. подобных исков.

Верховный суд Калифорнии вынес приговор, в соответствии с которым компания Johnson & Johnson (J&J) должна выплатить $29 млн женщине, обвинившей корпорацию в том, что использование ее продукции, содержавшей асбест, привело к заболеванию раком.

Как сообщает Reuters, Терри Ливитт заявляла, что использовала детскую присыпку на основе талька и другую присыпку Shower to Shower производства J&J в 1960–1970-х годах, а в 2017 году унее была обнаружена мезотелиома (одна из форм рака).

J&J не впервые обвиняют в том, что ее присыпки содержали асбест, который может привести к возникновению рака. В июле 2018 года суд штата Миссури приговорил компанию к рекордной компенсации по похожему делу: J&J должна была выплатить $4,7 млрд 22 женщинам, заболевшим раком. В общей сложности в отношении компании в США подано более 13 тыс. подобных исков. В J&J отрицают, что произведенный ею тальк может вызывать рак, компания указывает на исследования и тестирования, которые, по ее словам, демонстрируют, что используемый ею тальк безопасен и не содержит асбеста. J&J собирается обжаловать этот приговор суда.