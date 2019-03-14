Дополнительный диагноз: в российской онкобольнице сотню детей заразили гепатитом

В больнице российского Благовещенска онкобольные дети годами заражались гепатитом С.

Число детей, заразившихся гепатитом С в онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы в Благовещенске (РФ), составляет на данный момент более 100, а не 26, как местные власти заявляли в конце 2018 года.

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При этом дети с онкодиагнозами инфицируются гепатитом в этом медучреждении уже около десяти лет — по меньшей мере с 2009 года, сообщает "КоммерсантЪ", ссылаясь на слова матери пострадавшего ребенка.

"Когда дело получило огласку в СМИ, стали объявляться еще и другие родители детей с гепатитом С, которые лежали в этом отделении. Мы закончили составлять списки примерно на 100 случаях, диагноз им был поставлен с 2013-го по декабрь 2018 года. Если брать три последних года, это около 60 человек", - рассказала она.

Гепатит С — это вирусное заболевание, передающееся через слизистые, кровь или поврежденную кожу. Оно вызывает цирроз или рак печени. Инкубационный период может длиться до полугода.

Ранее в ВОЗ сообщали, что вирусными гепатитами B и С в мире болеют 325 млн человек.