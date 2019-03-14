Ученые выяснили, что демократия полезна для здоровья

Продолжительность жизни выросла быстрее в странах, в которых демократия установилась за последние 50 лет.

Демократия положительно влияет на сердце, здоровье в целом и продолжительность жизни.

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К такому выводу пришли американские ученые в ходе исследования, которое охватило 170 стран, сообщает Би-би-си со ссылкой на Guardian.

Продолжительность жизни выросла быстрее в странах, в которых демократия установилась за последние 50 лет. Также там уменьшилось количество смертей, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком, циррозом и даже с автомобильными авариями.

В результатах исследования говорится, что положительные изменения стали возможны не только благодаря обогащению людей.

"Свободные и честные выборы, похоже, играют важную роль в улучшении здоровья взрослого населения. Скорее всего, это связано с большей подотчетностью правительства и его способностью откликаться. Демократия дает гораздо больше преимуществ для здоровой жизни, чем автократия", - цитирует исследование газета.