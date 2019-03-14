В Малайзии после массового отравления токсичными отходами закрыли 111 школ
11:24, 14 марта 2019Зарубежные новости
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Число пострадавших за неделю составило более 200 человек.
Иллюстрация REUTERS
В Малайзии после массового отравления токсичными отходами закрыли 111 школ.
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Власти считают, что отравление, которое произошло на прошлой неделе, было вызвано токсичными отходами, сброшенными в реку рядом со школами в южном штате Джохор, сообщает Reuters.
Министр образования Машли Малик заявил в своем посте в Facebook, что ситуация “становится более критической”.
Число людей, прошедших лечение, выросло до 207 по сравнению с 35, сообщенными на прошлой неделе.
По состоянию на понедельник, 44 человека находились в больнице, шестеро находились в реанимации, 33 из них - ученики.
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