В Италии запретили детям без прививок ходить в школы и детсады (видео)

Закон о вакцинации в стране уже вступил в силу.

В Италии вступил в силу закон, которым запрещено посещать детские сады и школы детям, которым не сделали необходимых прививок.

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Как говорится в сюжете ТСН, согласно нововведениям, дети до 6 лет, без необходимых вакцинаций, будут исключены из садов. А вот родителей детей до 16 лет из-за недостатка прививок будут штрафовать до 500 евро.

Власти Италии отмечают, что с момента разработки закона количество привитых детей начало расти. Этот законопроект приняли в связи с ростом количества случаев заболевания корью в стране. Он имел целью повысить уровень вакцинации в Италии с 80% до 95%.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля в отчете Всемирной организации здравоохранения для Европейского региона сообщалось, что количество больных корью в Украине выше, чем во всех странах Европы вместе взятых.