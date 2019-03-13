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В Италии запретили детям без прививок ходить в школы и детсады (видео)

15:54, 13 марта 2019
Зарубежные новости
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Иллюстрация \ REUTERS

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Как говорится в сюжете ТСН, согласно нововведениям, дети до 6 лет, без необходимых вакцинаций, будут исключены из садов. А вот родителей детей до 16 лет из-за недостатка прививок будут штрафовать до 500 евро.

Власти Италии отмечают, что с момента разработки закона количество привитых детей начало расти. Этот законопроект приняли в связи с ростом количества случаев заболевания корью в стране. Он имел целью повысить уровень вакцинации в Италии с 80% до 95%.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля в отчете Всемирной организации здравоохранения для Европейского региона сообщалось, что количество больных корью в Украине выше, чем во всех странах Европы вместе взятых.

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Теги: #Италия#прививки