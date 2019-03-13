Ученые ответили на вопрос, как измерить старость без паспорта

Исследование, совместно проведенное учеными из США, Норвегии и Испании, является уникальным в своем роде и поражает масштабом.

Международная команда ученых нашла ответ на вопрос о том, как измерить старость, если определять возраст не по паспорту, а по самочувствию.

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Они изучили данные о том, в каком возрасте проявляются у жителей разных стран те или иные старческие заболевания - от инсульта и болезни Паркинсона до проблем со слухом и травм от падения при ходьбе, передает Би-би-си.

Оказывается, комплекс болезней, которые мы традиционно ассоциируем со старением, у жителей разных стран развивается в совершенно разном возрасте - причем разрыв между лидерами рейтинга и аутсайдерами огромен и составляет более 30 лет.

Средний житель планеты накапливает букет старческих недомоганий к 65 годам. Однако в какой-нибудь Франции или Сингапуре это происходит гораздо позже: с точки зрения здоровья, пожилые французы и сингапурцы "чувствуют себя на 65", когда им исполняется 76.

А вот у жителей Папуа-Новой Гвинеи аналогичные проблемы со здоровьем начинаются уже к 45 годам.

Исследование, совместно проведенное учеными из США, Норвегии и Испании, является уникальным в своем роде и поражает масштабом: ученые проанализировали данные о состоянии здоровья жителей 195 стран и территорий почти за 30 лет (с 1990 по 2017 год).

Обычно проблему старения рассматривают с точки зрения увеличения продолжительности жизни, однако тут исследователи применили принципиально иной подход и сконцентрировались на "старческих болезнях" - заболеваниях, вероятность развития которых растет в квадрате по мере увеличения возраста.

Они выделили 92 таких диагноза, которые в конечном итоге ведут к необратимому ухудшению физических или умственных способностей пациента - в том числе 13 сердечно-сосудистых болезней и шесть хронических заболеваний дыхательных путей, 35 видов рака, диабет, хронические болезни почек, травмы и нейродегенеративные болезни, а также ухудшение слуха и зрения.

Анализ показал, что "старческие болезни" составляют больше половины проблем со здоровьем у всего взрослого населения планеты, однако данные очень различаются от страны к стране - и старость наступает в очень разном возрасте.

Более того, хотя в развивающихся странах (с низким SDI) продолжительность жизни существенно меньше, чем в развитых, их жители все равно успевают ощутить на себе бремя старости и накопить "старческие заболевания" - просто происходит это значительно раньше.

При этом соотношение связанных и не связанных с возрастом проблем со здоровьем практически не отличается - вне зависимости от уровня развития страны.

"Эти несопоставимые результаты показывают, что увеличение продолжительности жизни в старческом возрасте может восприниматься и как дополнительные возможности, и как угроза благополучию общества в целом - в зависимости от того, в каком возрасте у людей начинаются реальные старческие проблемы со здоровьем, а не исходя из их реального возраста по паспорту", - отмечает основной автор работы, Анджела Чан из Вашингтонского университета в Сиэтле.

"Проблемы со здоровьем, связанные со старением организма, ведут к более раннему выходу на пенсию, уменьшению количества рабочей силы, а также повышенным затратам на здравоохранение. Лидерам стран и всем, кто имеет влияние на систему охраны здоровья, нужно учитывать, в каком возрасте люди начинают испытывать негативные эффекты старения", - подчеркивает она.

Теперь, заключают ученые, необходимо понять, какие именно факторы влияют на более позднее наступление старости - возможно, это повышенная физическая активность, отказ от курения или более эффективно организованная система медицинской помощи. Ответ на этот вопрос поможет более эффективно бороться с проблемами, связанными со старением населения.