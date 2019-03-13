Названы главные причины сухости кожи

Необходимо знать о причинах, чаще всего приводящих к сухости кожи.

Сухость кожи - это распространённое явление, для борьбы с которым косметическая индустрия каждый год выпускает сотни новых продуктов.

Дерматологи из Италии назвали несколько причин, чаще всего приводящих к сухости кожи, пишет MedikForum.

В зимнее время сухость и зуд кожи встречаются особенно часто. Однако существуют люди, которые вынуждены бороться с данным явлением круглый год. Кожа становится сухой, когда она теряет свою влагу. Необходимо знать о причинах, чаще всего приводящих к сухости кожи. Эта информация в некоторых случаях поможет изначально уберечься от данной проблемы.

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Горячий душ. В зимнее время нам особенно хочется принимать горячий душ, производящий успокаивающее и приятное воздействие. Однако он не полезен для кожи, так как вызывает ее сухость и зуд.

Обезвоживание. Наш организм приблизительно на 60% состоит из воды. Если мы не употребляем достаточного количества воды, то это обязательно отразится на коже. Она станет более сухой, и на ней раньше времени появятся морщины.

Неправильные увлажнители. Нам нужно быть особенно внимательными при выборе увлажнителей. Существуют различные продукты на рынке, которые могут и не подходить к нашему типу кожи или содержать жёсткие ингредиенты, ухудшающие состояние кожи.

Алкоголь. Спиртное производит эффект обезвоживания в организме, что усиливает степень сухости кожи. Вот почему нужно избегать употребления алкогольных напитков. А если этого избежать не удаётся, то с каждой порцией алкоголя рекомендуется выпивать по стакану воды.